La notizia dell’arrivo a UeD della prima tronista transessuale della storia del programma ha rapidamente fatto il giro del web. In effetti, si tratta di un’inedita novità che ha lasciato i telespettatori di stucco. Una rivoluzione vera e propria, che è già sulla bocca di tutti, compresi gli stessi ex protagonisti del programma.

Tra loro, anche Jessica Antonini, che ha commentato questa news con una stoccata a metà tra il sarcastico e il pungente. Non è un mistero che la relazione avviata dalla ragazza insieme al corteggiatore Davide Lorusso nello studio del programma non sia andata a buon fine. I più informati sanno anche che il battibecco post rottura, tra loro, è stato abbastanza feroce.

A sconvolgere il pubblico, in particolare, erano state le dichiarazioni di Jessica, che insinuavano una latente omosessualità del suo ex. Adesso, l’ex tronista è tornata alla carica e non si lascia sfuggire l’occasione per rincarare la dose. Jessica ha affidato il suo commento ai social e, sul suo profilo Instagram, lancia questa stoccata: “Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiare”.

Non è difficile immaginare a chi si riferisca l’ex tronista con queste parole. Lei stessa ha preferito non fare nomi per non scatenare una nuova polemica, ma è chiaro che la sua intenzione è insinuare che il suo ex corteggerà la tronista transessuale di UeD.

Jessica, infatti, ha continuato dicendo: “È chiaro a chi mi riferisco, anche se non è scritto. Comunque nessuno si strappa i capelli”. Questo lungo sfogo, diretto a tutti i suoi followers, si è concluso con una chiara presa di posizione. Jessica Antonini, spiega di volere al suo fianco un uomo risoluto e deciso, non chi non ha ancora le idee chiare. Si tratterà dell’ennesima frecciata a Lorusso? Lasciamo a voi il giudizio: “Già detto: ho bisogno di un uomo non di un senza pa**e”.