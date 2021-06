UeD: Jessica e Davide si sono lasciati. La frecciatina dell’ex tronista

A UeD per ogni coppia che dura e che arriva a formare una famiglia, ce n’è una che si separa, in un polverone di polemiche. Così è stato per tantissimi protagonisti, molto noti del dating show. Di recente ad attirare l’attenzione in questo senso, sono stati Jessica Antonini e Davide Lo Russo.

I due avevano recentemente lasciato lo studio di Maria De Filippi per iniziare il loro percorso lontano dai riflettori. A poche settimane dalla scelta, però, già i fan cominciavano a sospettare una rottura. Erano molte le voci secondo cui i due, si erano lasciati. Spesso a Jessica sono attribuiti, nel corso del tempo, vari flirt.

Lei, inizialmente, aveva smentito ogni tipo di accusa, giustificando l’assenza dai social con uno spiccato senso di riservatezza. Quanto ai presunti flirt che le sono stati attribuiti, l’ex tronista di UeD ha risposto con una grassa risata. Ma ride bene chi ride ultimo, perché ora tutti quanti gli indizi sembrano lasciar pensare che stesse mentendo.

Jessica e Davide si sono sicuramente lasciati, dato che hanno smesso di seguirti sui social e, vedendo le stories di Instagram pubblicate da lei, sembra che passi la maggior parte del suo tempo in compagnia del barman. Nel corso della notte, la romana ha pubblicato anche una storia in cui scriveva: “Ciò che si trascura diventa di qualcun altro”. Seguito poi da: “Alla fine è tutto qui. Mi conosco. Non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida… O gela…O brucia”.

Davide, dal canto suo, non ha proferito parola su tutta la questione: no comment totale. Nel frattempo, Jessica si è spostata in Campania per questioni lavorative, senza mai smettere di mostrarsi nella vita di tutti i giorni sui social, come ha sempre fatto. Pare proprio che un’altra coppia di UeD alla fine sia scoppiata e probabilmente presto ce ne saranno altre.