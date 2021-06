Come previsto, le vacanze estive non frenano i volti di UeD dal creare vicende intricate e interessanti. Di recente, ad attirare l’attenzione delle cronache rosa era stato rumors su una presunta crisi tra Jessica e Davide. Finalmente, dopo tante voci, è arrivata la conferma dagli stessi diretti interessati.

Jessica e Davide si sono lasciati, ed a rivelare come sono andate le cose è stata proprio l’ex tronista. A quanto pare, la relazione con Lorusso aveva smesso di funzionare già da diverso tempo. Ancora non è stato rivelato, purtroppo, cosa è successo nel dettaglio. Ma c’è qualcuno che ha provato a dare una spiegazione degli eventi.

Si tratta dell’ex corteggiatore di Jessica, che rivela di aver previsto quanto accaduto già diverso tempo fa. Parliamo di Simone, che aveva corteggiato Jessica proprio insieme a Davide. L’ex pretendente di UeD ha rivelato di essere stato sempre sospettoso nei confronti del suo rivale, vedendolo interessato ad altro piuttosto che ha la tronista.

Queste le dure critiche di Simone: “Dal primo giorno che l’ho visto, mi appariva finto. Ovviamente quando uno va a Uomini e Donne, è interessato alla visibilità, dire che non si è interessati alle telecamere è una bugia. E’ normale che piace a tutti avere fama. Io ho cominciato ad attaccarlo solo quando lui ha attaccato me nei camerini. Io gli dissi, quando scelse, che la sua vera natura sarebbe uscita fuori dopo qualche mese. E infatti è accaduto”.

Dopodiché Simone ha rivelato di essersi spesso messo in contatto con Jessica, chiarendo alcuni conti in sospeso. Così facendo, ha anche smentito la voce che assicurava che non ci fosse nessuna frequentazione in corso. Ecco le parole di Simone: “Ci siamo sentiti e sono però contento che entrambi siamo riusciti a superare quel piccolo astio che era rimasto. Siamo persone adulte e intelligenti, abbiamo entrambi sofferto nella vita, ci siamo venuti incontro”.