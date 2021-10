Nelle ultime puntate di UeD i riflettori sono stati puntati sul trono classico. Argomento di discussione è stato senza ombra di dubbio l’allontanamento di Joele Milan dal trono. Il ragazzo è stato accusato di essersi messo d’accordo con la sua corteggiatrice Ilaria, per stabilire un contatto in modo da potersi incontrare lontano dagli studi, tramite social. Il tutto avviene mentre i due ballavano, convinti che i microfoni fossero spenti.

Scoperto l’arcano la redazione e la stessa Maria De Filippi prendono la decisione di cacciare il ragazzo dal trono. Oggi l’ex tronista torna a far parlare di sé e lo fa in maniera un po’ anomala. Joele pubblica sul suo profilo Instagram un video in cui mostra un tatuaggio appena fatto.

Il disegno rappresenta un trono che cade a pezzi, un modo simpatico per ricordare forse quello che è stato il suo percorso all’interno del dating show. Esperienza durata veramente poco, ma che in qualche modo ha segnato una tappa fondamentale per Milan.

Fonte studi UeD

Ce ne parla appunto lo stesso ex tronista che mostra a tutti i suoi followers la dedica che si è appena tatuato, con con un pizzico di ironia. Il tutto è stato realizzato sul suo quadricipite, che mette in evidenza una poltrona malmessa con pezzi distaccati quasi come fosse saltata in aria. Si può decisamente dire che sia una metafora perfetta di quello che è da poco accaduto a UeD con il suo percorso.

Joele nella didascalia che accompagna il video pubblicato su Instagram scrive: “Incidente di percorso”. Il ragazzo però ci tiene a sottolineare che tutto ciò che è avvenuto al centro studio è stato fatto in buona fede e senza malizia. “Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini” dichiara.