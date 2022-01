Ex tronista, Joele Milan, fa preoccupare i fans. È finito in ospedale

In questi ultimi giorni è arrivata una notizia che ha fatto preoccupare i fans di UeD. Un ex tronista del programma è finito in ospedale. Stiamo parlando di Joele Milan, il ragazzo che aveva preso parte al trono classico di questa nuova edizione. Il trono di Joele non è passato di certo inosservato, date le tante polemiche che si sono sollevate.

Fonte studio UeD

Il ragazzo non ha terminato il suo percorso nel dating show per un’atteggiamento ritenuto scorretto nei confronti della redazione. Infatti, tramite l’ascolto dei microfoni durante un ballo, si è scoperto che il tronista, all’insaputa degli autori, aveva preso accordi per un contatto in segreto con una sua corteggiatrice, Ilaria. Scoperta la marachella, Joele è stato allontanato dal programma. Oggi il giovane fa preoccupare i suoi followers per la notizia della sua corsa in ospedale.

Pare sia finito al pronto soccorso. Lo ha raccontato lui stesso sul suo profilo Instagram. Infatti, un imprevisto ha costretto Joele Milan a recarsi all’ospedale. Non sono state ancora date informazioni più precise sull’accaduto. Non si conoscono, infatti, i motivi per i quali il giovane volto di UeD sia corso al pronto soccorso.

Fonte Instagram

Ma anche un altro evento aveva attirato l’attenzione di molti utenti. Non molti giorni fa, l’ex tronista aveva dichiarato di star vivendo un momento molto difficile. L’annuncio è stato dato sempre tramite social. Molti fans hanno così ipotizzato che i due eventi fossero in qualche modo correlati.

Joele aveva infatti ringraziato tutte le persone che gli sono vicine: “Ringrazio davvero di cuore le persone che in questo periodo si sono preoccupate per me e la mia famiglia, e ringrazio chi ha dimostrato di volermi bene” queste le parole pubblicate.