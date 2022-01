Gli ultimi troni di UeD sono stati, a detta del pubblico, molto deludenti. Maria De Filippi decide così di mettere sul trono un ex corteggiatore, parliamo di Luca Salatino. Il ragazzo è arrivato al dating show per corteggiare la tronista Roberta Giusti, che alla fine del suo percorso, ha scelto Samuele Carniani.

Fonte studio UeD

Le ultime anticipazioni de “Il Vicolo delle News” annunciano la scelta di Maria De Filippi, di mettere sul trono il bel ragazzo. Roberta, la tronista corteggiata da Luca, inizialmente era molto presa dal ragazzo, ma poi successivamente ha fatto ben capire il suo interesse per Samuele. Ha fatto notare anche, durante una puntata, che Carniani l’aveva colpita e sorpresa. E dopo 3 lunghi mesi, la Giusti ha finalmente fatto la sua scelta.

Anche se ha più volte ammesso che il suo prototipo di ragazzo fosse diverso da ciò che realmente la attraeva. Dopo l’annuncio della sua scelta, ha dichiarato che la sua tipologia di uomo ideale pensava fosse Luca. Salatino, all’interno del programma, si è fatto conoscere e amare dal pubblico. Il suo passato turbolento e il suo carattere apparentemente duro, hanno convinto Maria De Filippi a proporgli di diventare il nuovo tronista del programma.

Infatti, subito dopo la scelta di Roberta, gli è stato chiesto dalla redazione di partecipare da tronista, così come a Matteo Ranieri. Luca Salatino non se l’è fatto ripetere due volte, ed ha subito accettato il posto. Non è sicuramente la prima volta che Maria De Filippi decide di proporre il trono ad una non scelta del programma. Ma la cosa strana è che a Luca il trono è stato proposto subito dopo la scelta.

Questo sicuramente è un bel colpo di scena per il dating show. Infatti ultimamente il programma, dopo gli ultimi eventi, non è andato per il meglio tra il caos per Andrea Nicole, l’uscita di Joele Milan e la scelta quasi immediata di Matteo Fioravanti. La prima vera e completa scelta è stata quella della tronista Roberta. Che dire, il colpo di scena di Luca e l’arrivo di una nuova tronista, potrebbero ravvivare di nuovo il programma di UeD.