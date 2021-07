UeD, Karina Cascella: “Gemma Galgani? È ora che resti a casa”

Ormai è chiaro a tutti che la nuova stagione di UeD anche quest’anno vedrà come protagonista la dama Gemma Galgani. La conferma della sua partecipazione ha sollevato non poche polemiche dividendo il pubblico a metà. C’è chi adora il suo carattere esplosivo e sempre pronto ad innamorarsi. C’è chi pensa che la sua partecipazione all’interno di UeD sia giunta al termine.

L’amatissima opinionista Karina Cascella ha commentato la notizia, affidando le sue parole ai social. L’opinionista è molto scettica nei confronti della dama Torinese: secondo lei la Galgani non partecipa al programma al solo scopo di trovare l’amore. La dama vanta una partecipazione decennale. Quest’anno si sta già preparando per la dodicesima stagione consecutiva.

Qualche settimana fa circolava il gossip che smentiva le voci del suo rientro. Ma dalle ultime notizie si evince che la notizia era di certo infondata, dato che il sodalizio tra UeD e Gemma è più solido che mai . La partecipazione della dama però non soddisfa tutti i telespettatori.

Gran parte del pubblico si aspettava un cambio di rotta per il progetto che fosse innovativo. Tra coloro che speravano in questo cambiamento c’è l‘opinionista Karina Cascella la quale di dichiara : “Che sarebbe anche ora che se ne stesse a casa sua. Per carità, a volte mi sta pure simpatica, ma dopo più di 10 anni può ancora cercare un uomo in televisione?”. Il commento ha immediatamente ricevuto molti consensi, catturando l’attenzione dei fans.

È ormai chiaro a tutti che la dama Torinese non riscuote molto successo nel parterre maschile del programma. Sono ormai diverse le storie nate e terminate all’interno negli studi di Uomini e Donne. La Castella è convinta che la Galgani debba cercare in altri contesti. L’opinionista conclude così : “Mi sembra tutto un po’ esagerato ” . Karina non è l’unica a pensarla così , la voglia di cambiamento è comune a molti telespettatori. Dagli ultimi gossip si direbbe che anche la conduttrice Maria De Filippi stia pensando di togliere un po’ di spazio alla Galgani .