Karina Cascella potrebbe fare ritorno a UeD, ma esclude categoricamente di poter mai partecipare al Grande Fratello Vip. Quelle che sono emerse, da poco tempo a questa parte, sono delle rivelazioni fondamentali.

Anche in relazione a vari programmi che hanno come intenzione quella di scegliere svariati volti conosciuti per inserirli all’interno dei loro palinsesti. L’ex opinionista di UeD, la famosa trasmissione condotta da Maria De Filippi, chiacchierando con i suoi fans attraverso delle Instagram stories, ha deciso di aprire un box delle domande dove poter rispondere a tutte le curiosità dei suoi followers.

Karina Cascella è molto apprezzata dalle persone che la seguono per la sincerità nel rispondere. La donna non si fa problemi o riserve a rispondere alle domande che le vengono poste. Alcuni dei suoi seguaci le hanno chiesto se mai ci sarà la possibilità di vederla ancora su Canale 5.

Lei non ha esitato nemmeno per un istante prima di rispondere a questa domanda dichiarando che: “A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni. Specie al trono over”.

In base a questa risposta probabilmente la redazione, insieme alla padrona di casa, potrebbero prendere in considerazione la possibilità di richiamarla vista la sua passione per il programma.

Però per avere ulteriori notizie dovremmo aspettare la fine dell’estate. Per quanto riguarda il programma condotto da Alfonso Signorini, la risposta di Karina è stato un ”no” categorico. Ecco le sue parole: “Per carità . Non ci penso neanche lontanamente”.

“Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare”.