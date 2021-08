Kikò Nalli risponde alle affermazioni della sua ex: "Tina? No, il mio cuore appartiene a un'altra"

Appena ieri, Ambra Lombardo aveva rilasciato delle dichiarazioni sul suo ex compagno Kikò Nalli, volto noto di UeD. I due si erano conosciuti all’interno della casa del GF vip e da lì avevano iniziato una splendida storia d’amore. Ma, purtroppo, a volte le favole finiscono e Ambra aveva deciso di rilasciare delle dichiarazioni in merito che però non sono piaciute al diretto interessato.

Non è un mistero che Kikò sia stato a lungo sposato con Tina Cipollari, attuale opinionista di UeD. Ambra, ai microfoni di Di Più, aveva rivelato che secondo lei Nalli sarebbe ancora legato alla sua ex moglie. Queste le parole della Lombardo: “Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”.

Dopo aver letto queste parole, Kikò ha deciso di intervenire e di mettere un punto a questo chiacchiericcio immotivato. La risposta dell’ex volto di UeD è arrivata tramite una serie di Instagram stories. Nalli risponde a tutte quante le insinuazioni della sua ex, smentendo di provare dei sentimenti per Tina. Kikò esordisce dicendo: “Di nuovo gossip, non me lo aspettavo”, con tono sarcastico.

Poi, la forte smentita circa i presunti sentimenti verso Tina: “Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”. Infine, Nalli ha lanciato quella che ha tutta l’aria di essere una vera e propria bomba mediatica.

L’ex volto di UeD di Maria De Filippi, sembrerebbe non essere single come molti pensano. Kikò rivela di essere impegnato con un’altra donna e di provare per lei forti sentimenti. Queste le sue parole: “Io nel mio cuore ho un’altra persona e quella persona lo sa. C’è poco da dire e da scrivere”. Ovviamente, nessuno sa chi possa essere la nuova fiamma di Nalli.