Luca Salatino ha cominciato il suo percorso come tronista nel programma di Uomini e Donne. Il ragazzo aveva già partecipato come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti e ,dopo essere stato la non scelta della ragazza, ha accettato il posto come tronista.

Già all’inizio del suo percorso molte sono state le corteggiatrici. Luca sta cercando l’amore nel dating show e dopo aver eliminato Eleonora, a causa di una serie di segnalazioni che l’hanno portato a non fidarsi, si sta impegnando a conoscere le ragazze nel programma.

Ma Soraya, con la quale ha avuto subito una forte attrazione fisica, l’ha colpito particolarmente in esterna. Tutti si stanno chiedendo se l’interesse di Luca Salatino è ricambiato. La stessa Soraya espone il suo pensiero durante un’intervista al magazine ufficiale del programma di Uomini e Donne.

Fonte studio UeD

Ecco le parole della ragazza: “All’inizio ero molto titubante perché non mi sembrava il mio tipo. Ho sempre avuto a fianco uomini pieni di sé e super competitivi. Però esteticamente lo trovavo molto bello. Quindi mi sono detta che, dopo quattro anni da single, era il momento di vedere se era cambiato qualcosa e se Luca poteva sorprendermi. E infatti così è stato”.

Sicuramente il percorso del tronista a UeD, sarà ancora molto lungo e si spera che anche l’interesse ricambiato dalla corteggiatrice porti la loro conoscenza ad andare avanti.

Soraya, in puntata, ha esposto ancora il suo pensiero: “Luca me lo immaginavo proprio così. Avevo seguito anche mentre corteggiava Roberta, e mi era apparso subito una persona dolce, dalla battuta pronta e capace di metterti a tuo agio. Mi ha fatto tanto ridere quando abbiamo cantato”.

“È bello avere a che fare con una persona così espansiva, sono stata molto bene nell’esterna con lui. Luca finora rispecchia molte delle caratteristiche che vorrei in un ragazzo. Poi è Acquario come me, credo che siamo più simili di quanto non possiamo immaginare”.