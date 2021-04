Il salotto di UeD forma da sempre delle splendide coppie, alcune destinate a durare tanto altre… meno. È proprio questo il caso di due recentissimi ex protagonisti del trono Over: Sabrina Ricci e Claudio Cervoni. La coppia aveva abbandonato il dating show a marzo e la loro storia appena sbocciata è già finita.

La loro separazione è stata divulgata sui social proprio ieri e, di recente, Claudio intervistato da Fralof per più Donna, ha svelato non pochi dettagli salienti. Questa relazione, arrivata alla fine, molto prima del previsto e tutti i fan si aspettano un chiarimento. A a quanto pare a dividere la coppia sono state delle divergenze caratteriali impossibili da colmare.

Nel corso dell’intervista l’ex cavaliere si è lamentato fortemente di alcuni dei tratti caratteriali della sua ormai ex. Ecco alcune delle sue rivelazioni: “Ho percepito la gelosia da parte sua. Io non mi sono mai arrabbiato per i messaggi che lei riceve dai suoi follower, non penso che lei stia flirtando con un’altra persona, non le ho mai rotto le scatole. Lei invece era molto gelosa, anche se mi arrivava una mail provava a controllare il telefono. Era pesante, si ammutoliva per niente”.

Sembrerebbe proprio che continuare la relazione fosse impossibile: Claudio si sentiva oppresso e costantemente sorvegliato. Nonostante la loro storia sia finita l’ex cavaliere non nega il forte affetto che provava per Sabrina e rivela che non dimenticherà i bei momenti trascorsi con lei. Poi la fatidica domanda che assilla tutte le coppie che si lasciano: chi ha lasciato chi?

Ecco come risponde Claudio il cavaliere di UeD: “L’ho lasciata io. Io ultimamente sono sparito dai social e mi sono preso un periodo per me. Le ho chiesto di allontanarci per stare da solo e capire. Ma ci sono delle incomprensioni caratteriali tra noi. Noi eravamo complici e sorridenti, è vero, ma c’era anche altro. Quando stavamo insieme stavamo benissimo, si rideva e scherzava in armonia. Quando non stavamo insieme diventava un problema”. Il cavaliere ammette di sentire la mancanza di Sabrina, ma che non è intenzionato a tornare sui suoi passi.