UeD, una talpa nel programma, Maria De Filippi: “Tutti fuori”

Qualcuno sembra aver fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi. Infatti, la regina di UeD sembra non aver assolutamente apprezzato le fughe di notizie che sistematicamente una “talpa” infiltrata nel programma mette in atto. Il famoso dating show di Canale 5 va avanti da ormai un ventennio, senza rallentamenti né stop di alcun tipo.

La trasmissione pomeridiana capitanata da Maria De Filippi è una delle più amate e guardate tra i programmi Mediaset. I protagonisti dello show sono sempre al centro dell’attenzione: attirando la curiosità a del pubblico. La registrazione degli spettacoli non è una novità, ed è possibile trovare informazioni sugli eventi dei partecipanti anche prima della messa in onda dell’episodio. Negli ultimi mesi, nel salotto di UeD, si è spesso parlato della cosiddetta “talpa”.

Puntualmente, finita la registrazione, la talpa immediatamente riportava quanto avvenuto in studio ai giornale per poterne fare delle “anticipazioni”. Qualche mese fa qualcuno ipotizzò si trattasse Aurora Tropea, sospetti palesemente sbagliati e infondati. La talpa non è lei, ma chi? Recentemente, a causa delle limitazioni per contrastare il Covid, anche il dating show ha dovuto adeguarsi, nel rispetto delle norme redatte per evitare la diffusione del virus.

Di conseguenza, il pubblico in studio è stato effettivamente ridotto della metà. Il pubblico ha notato una incredibile coincidenza: essendo diminuito il pubblico in studio, anche le cosiddette anticipazioni si sono ridotte drasticamente. Questo lascia pensare che l’intruso non si trovi nel parterre maschile o femminile del programma, o in generale tra i partecipanti.

La persona che ha fatto trapelare le informazioni per diversi mesi prima che lo spettacolo andasse in onda è sempre stata seduta sugli spalti, tra il pubblico. Per questo motivo, molte persone credono che se a UeD venisse eliminato il pubblico, non solo gioverebbe alla protezione dal Covid, ma eviterebbe anche la diffusione dei tanto fastidiosi spoiler.