UeD: Massimiliano Mollicone esce allo scoperto. Nuova storia d’amore

A creare scalpore tra i fans di UeD è stata la fine della relazione tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Massimiliano è stato uno dei tronisti più seguiti e amati dal pubblico del dating show per la sua spontaneità e bellezza. Sui social si era innalzata una polemica non indifferente alla notizia della rottura tra il tronista e la corteggiatrice scelta.

I due protagonisti si erano dati battaglia con un susseguirsi di botta e risposta al vetriolo. Arriva una segnalazione proprio su Massimiliano, il quale pare abbia intrapreso una nuova relazione. Il percorso del tronista all’interno del programma l’ha visto diviso tra due corteggiatrici: Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti.

Alla fine della sua permanenza nel programma, Mollicone aveva fatto la sua scelta, che è poi ricaduta sulla corteggiatore Vanessa. I due ragazzi sembravano veramente innamorati: il loro percorso sentimentale era spesso condiviso con i loro followers sui loro profilo Instagram. Ma la storia d’amore non ha avuto lunga durata. Infatti da lì a breve l’ex tronista da l’annuncio ufficiale della fine della loro relazione parlando di alcune tensioni familiari.

Tali affermazioni avevano in breve provocato le risposte anche di Vanessa, la quale sosteneva che la rottura fosse dovuta ad una mancanza di confronto e dalla poca volontà di Massimiliano anche ad un’eventuale convivenza. Mollicone oggi fa riaccendere la curiosità dei fans, il tronista dichiara la presenza una nuova ragazza nella sua vita.

Ancora non è nota l’identità della nuova fiamma dell’ex tronista di UeD. Molte le segnalazioni che lo vedono per le vie di Roma mano nella mano con una ragazza bionda. La notizia ha in breve fatto il giro del web e ha trovato riscontro anche nelle parole di Massimiliano, il quale non smentisce la notizia ma non dà neanche ulteriori informazioni. Siamo sicuri che da qui a breve di sicuro spunterà il nome della nuova fiamma.

