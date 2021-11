UeD: la dama si propone a Costabile. Lui rifiuta, ma Gemma si infuria

Ancora una volta i riflettori del pubblico di UeD sono puntati su Gemma Galgani e il suo nuovo Cavaliere Costabile. C’è una novità che turba i pensieri della dama. La conduttrice Maria De Filippi annuncia l’ingresso di una donna arrivata in studio per conoscere e corteggiare il cavaliere. Costabile, dopo aver visto la dama, declina l’invito: “In questo momento il mio interesse è tutto rivolto verso Gemma”.

Fonte studi UeD

La signora, messa spalle al muro, risponde: “Accetto la tua scelta e vi auguro solo il meglio, però se vorrai anche più in là io sono pronta a conoscerti”. La Galgani però, pare non essere soddisfatta neanche di questa scelta. La dama infatti si lamenta del suo cavaliere. Secondo Gemma, Costabile è un uomo poco presente nella sua vita, soprattutto quando i due sono lontani dal programma.

La Galgani infatti insinua il dubbio sul cavaliere. Le attenzioni che l’uomo riserva nei confronti della dama Torinese sono rivolte alla donna solo ed esclusivamente dinanzi alle telecamere. Questi pensieri turbano non poco Costabile, il quale nonostante tutto però, sceglie di rifiutare la conoscenza della nuova dama.

A tal proposito si infuria l’opinionista di UeD Tina Cipollari, la quale non si lascia sfuggire l’occasione per attaccare la sua acerrima nemica Gemma e commenta così il suo atteggiamento: “La devi finire di torturare gli uomini”. Ma anche Gianni Sperti questa volta si scaglia contro la donna: “Se andrà a finire male con lui la colpa è sempre e solo tua”.

Nel frattempo aumentano anche in Costabile i dubbi sulla dama torinese, la quale spesso si commuove per il sentimento che dice di provare nei suoi confronti ma non si fa sfuggire occasione per criticare ogni sua mossa. Tina ha le idee chiare: Gemma non cerca veramente un cavaliere. I suoi sono solo innamoramenti adolescenziali. Non ci resta che attendere i risvolti delle prossime puntate.