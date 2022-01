Ne continuano a succedere di tutti i colori a UeD. Gemma Galgani e Stefano litigano ancora al centro studio. Poi si passa alle vicende amorose di Biagio Di Maro, che sta conoscendo la dama Elena. Ma qualcosa a Di Maro non va giù. Il cavaliere si lamenta perché la donna ha accettato di conoscere anche un altro uomo.

Fonte studio UeD

Ma Elena non le manda a dire e spiega con chiarezza il suo punto di vista. “Ti ho risposto non mettermi le parole in bocca. Non mi piace questa tua aggressività, devi rispettare la mia opinione. Io devo essere sicura della mia scelta. Sono agitata da ieri sera per questo, mi è dispiaciuto non darti l’esclusiva”. Le parole della dama fanno infuriare Biagio, che non nasconde la sua delusione. Il cavaliere ha detto senza mezzi termini che si aspettava l’esclusiva dalla donna.

Ma le sue pretese non sono state gradite neanche dagli opinionisti. La Cipollari accusa Di Maro di mettere su delle scuse e dei teatrini. Gianni Sperti va dritto al punto: “L’esclusiva si dona perché uno lo sente non perché la obblighi”. Ma il cavaliere, forse accecato dalla gelosia, prosegue per la sua strada e chiede a Elena cosa avesse fatto in esterna con l’altro uomo.

Fonte studio UeD

Elena però va su tutte le furie e, pungente, risponde così: “Non esageriamo! Possono capire qualcosa di diverso. Non mi piacciono i ricatti, io ho la mia testa, non mi puoi imporre i tuoi pensieri, questo è un ricatto, non posso accettarli mi dispiace, vattene, mi stai ricattando”.

Tali parole scatenano i consensi di tutto lo studio di UeD, che è palesemente contro Biagio. “Da te mi aspettavo altro, non posso accettare che conosci un altro uomo, fai quello che vuoi” tuona il cavaliere. Gli opinionisti invece, credono che il comportamento della dama sia giusto e rispettoso e la invitano a continuare questa conoscenza.