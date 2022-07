UeD: la sorpresa di Vasco Rossi al cavaliere Alessandro

UeD riesce a far avverare anche i sogni più incredibili ed eccentrici dei suoi protagonisti, indipendentemente dalle loro età anagrafiche. Sicuramente e stato così per il cavaliere Alessandro, protagonista dell’edizione di quest’anno del trono over.

Durante il dating show, l’uomo aveva più e più volte espresso la sua passione per la musica di Vasco Rossi. Durante una puntata, la padrona di casa comunicò al cavaliere di avere una sorpresa per lui. Maria De Filippi infatti gli fece un regalo veramente inaspettato, e lo ha annunciato leggendo la lettera inviata tramite Live Nation, la multinazionale specializzata nell’organizzazione dei concerti.

Il regalo era niente meno che due biglietti per un concerto di Vasco Rossi. Alessandro, infatti, insieme a Pinuccia ha potuto assistere all’esibizione del cantante durante la sua data a Bari. Il cantante è davvero amatissimo dal cavaliere pugliese, che non poteva mancare all’evento.

La coppia per l’occasione si è preparata in maniera elegantissima ed era posizionati sugli spalti, entrambi comodamente seduti. Ma le sorprese non sono finite qui. Il cavaliere, che ha ricevuto un altro splendido gesto inaspettato che lo ha portato addirittura alle lacrime per la commozione. Alessandro e Pinuccia sono stati accompagnati dalle telecamere din UeD per tutta la durata dell’evento.

Proprio in questo modo è stato immortalato il momento carico di emozione di cui stiamo per raccontare. A quanto pare lo stesso Vasco Rossi avrebbe deciso di fare un regalo molto speciale e unico al cavaliere Alessandro.

Il cantante di fama internazionale avrebbe deciso di regalargli uno dei berretti che sono diventati ormai un suo marchio di fabbrica e che indossa sempre durante i suoi concerti. Inutile dire che questo regalo ha riempito di gioia ed orgoglio il cuore di Alessandro.

Subito dopo il concerto, lo ha sfoggiato gioiosamente rivelando: “Questo è un cappello che mi ha regalato Vasco, me lo ha fatto portare lui. C’è anche la firma di Vasco! Tra il biglietto e il cappello… Con il biglietto faccio un quadretto, mentre il cappellino lo metto in cassaforte!”. Insomma, una grandissima emozione per il cavaliere del trono over, che rimarrà sempre impressa nella sua memoria.