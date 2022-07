Lo studio di UeD ha visto passare sul suo parterre persone speciali, che sono riuscite a guadagnarsi un posto nel cuore del pubblico con i loro modi di fare. Una delle dame che sicuramente il pubblico ha molto apprezzato per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere, dolce ma deciso, è stata Anna Tedesco.

Il nome della donna è stato più volte accostato a quello di Giorgio Manetti, lo storico ex di Gemma Galgani. In molti pensavano si trattasse di qualcosa di più, ma in verità a legare l’ex cavaliere e Anna è stata una profonda amicizia. Però, non ha mai avuto risvolti romantici.

Anzi, pare addirittura che nel corso degli anni questo legame sia venuto meno, purtroppo anche in maniera tutt’altro che pacifica. Sono ormai anni che la Tedesco ha lasciato il parterre di UeD.

Ma l’ex dama è ancora molto attiva sui social, dove si tiene in contatto con i suoi fans in maniera assidua. Ed è proprio per via di un contenuto pubblicato su Instagram che oggi la dama finisce sotto i riflettori.

Il suo ultimo post è dedicato ad una persona molto presente nella vita della donna, il suo unico e vero amore. Si tratta di un messaggio di auguri rivolto all’uomo più importanti nella vita di Anna: suo figlio.

Queste le parole che l’ex dama ha usato per augurare al suo “bambino” nel giorno del suo compleanno: “Oggi è un giorno speciale. Voglio fare gli auguri più profondi al mio piccolo grande Amore”.

“Ti auguro di avere sempre la forza di affrontare con il sorriso ogni evento della vita. Con la dolcezza e la determinazione che ti distinguono e che ti rendono unico, per me sei sempre la stella raggiante che illumina la mia vita. Buon compleanno AMORE MIO”. E noi non possiamo che unirci alla dama nel fare a lei e a suo figlio i migliori auguri.