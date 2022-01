UeD: la dedica di Marcello Messina a Isabella Ricci dopo il capodanno insieme

Questa nuova stagione di UeD ha dato il via a nuovi amori. Ma non solo: ha visto anche la nascita di splendide amicizie, come quella che c’è tra Isabella Ricci e Marcello Messina. A consolidare la loro amicizia è stato il sostegno che i due si sono dati a vicenda quando entrambi erano sotto il mirino delle critiche, mosse da alcuni partecipanti del dating show.

Fonte Instagram

Ma dalle ultime notizie sappiamo che la loro amicizia continua anche lontano dalle telecamere. Infatti i due hanno trascorso il Capodanno assieme, rispettivamente con i loro compagni. Terminati i festeggiamenti, sui social spunta una bellissima dedica di Marcello, tutta per la sua amica Isabella. Come precedentemente spiegato, tra i due ex volti del trono over di UeD è nata un’amicizia legata dal rispetto e la stima reciproca.

I due hanno condito con le loro storie l’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi. Isabella ha ammaliato il pubblico con la sua innata eleganza, sempre garbata. Dopo varie peripezie, ecco però spuntare nel parterre maschile Fabio, il cavaliere che ruba il cuore della dama.

Fonte studio UeD

La Ricci, dopo aver capito la radice dei suoi sentimenti per Fabio, decide di abbandonare il programma per viversi questa conoscenza lontano dalle telecamere. Marcello invece fa il suo ingresso per iniziare una conoscenza con Ida Platano, andata ovviamente male. Dopo ciò, il cavaliere conquista un bel po’ di consensi da parte delle donne del parterre femminile, ma l’uomo decide di lasciare il programma.

Messina dichiara di aver trovato l’amore fuori dagli studi. Lontano dalle telecamere, i due amici si ritrovano e Isabella e Marcello trascorrono l’ultimo dell’anno assieme. Terminata la serata, il cavaliere pubblica queste parole: “È stato bello rivedersi, ogni volta mi lasci qualcosa in più. Sei una piacevole conferma! Tutta la felicità di questo mondo amica mia”.