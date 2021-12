UeD: la delusione di Alessandro dopo la scelta di Andrea Nicole. Le sue prime parole

Ci siamo quasi. Siamo ormai vicini alle vacanze natalizie e quindi allo stop del programma di UeD. Il primo step della nuova stagione sta così giungendo al termine e i protagonisti di questa prima trance sono in dirittura d’arrivo nel fare le loro scelte. Si accende la cronaca rosa sul trono di Andrea Nicole, che ha sollevato non poche polemiche.

Fonte studio UeD

Sono ormai giorni che circolano in rete diverse notizie sull’insolita scelta della ragazza. Non molto tempo fa Nicole appariva estremamente indecisa. Divisa tra l’attrazione per Ciprian e la sintonia trovata con Alessandro. Due corteggiatori estremamente diversi tra loro, sia fisicamente che caratterialmente. Si accende il gossip: la tronista ha scelto, ma lo ha fatto in maniera del tutto inusuale.

Lontano dalle telecamere e senza avvisare la redazione. Scatta la critica dentro e fuori gli studi del dating show. I due trascorrono una notte insieme senza portare rispetto alle regole che il programma impone. Così fanno il loro ritorno in studio da coppia formata, all’insaputa di tutti. Il più deluso è di sicuro è Alessandro, che a poche ore dalla scelta, carico di delusione, posta un messaggio sui social prontamente cancellato.

Il corteggiatore scartato rimane amareggiato, non solo dalla mancata scelta, ma anche e soprattutto dalla modalità. Un gioco sporco che non si sarebbe mai aspetto, rafforzato da una notte di passione che i due hanno vissuto a suo discapito. Dopo la notizia della scelta, Alessandro sul suo profilo Instagram scrive: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”.

Un messaggio certamente molto forte e pieno di delusione quello che manda il corteggiatore. Ma qualcosa non va per il verso giusto e Alessandro decide di cancellare prontamente il post. Non ci resta che attendere la messa in onda delle registrazioni per capire meglio cosa è accaduto.