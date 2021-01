UeD, la delusione di Gemma Galgani : “Era con una signora”

Gemma Galgani è il volto ionico di UeD. La dama è sempre alla ricerca dell’amore vero, e sembrava essere sulla strada giusta con il cavaliere Maurizio, per cui provava un grande trasporto. Ma con l’anno nuovo sono arrivate anche nuove (e pessime) notizie per Gemma. In studio, lei e il cavaliere hanno avuto un confronto molto aspro, che ha sfiorato la lite. Gemma aveva cercato di conquistare il cuore del cavaliere in ogni modo, ma evidentemente non è stato abbastanza.

Appena entrata in studio, la dama ha dovuto raccontare l’ennesima delusione alle orecchie attente di Maria De Filippi. La Galgani parla con voce rotta dal pianto, e dice: “Ho passato il Capodanno da sola, sono scivolata nel profondo della solitudine il primo dell’anno. Il primo Capodanno che posso completamente da sola”.

Non è finita qua. La dama, sconsolata, aggiunge quello che è il triste epilogo di questa storia: “Mi ha poi ammesso quello che io avevo previsto e che attraverso varie telefonate, era poi accaduto, e che il giorno in cui aveva staccato il telefono era con una signora”.

La donna sarebbe un’amica del cavaliere, a cui Maurizio ha dato la sua totale attenzione in barba alla frequentazione con la dama torinese. Di seguito, i due hanno iniziato a discutere. Gemma ha accusato Maurizio di averla solo raggirata durante tutta la loro frequentazione a UeD.

Maurizio continua a spiegare che quella donna era solo un’amica, ma nessuno sembra incline a credergli. A peggiorare la situazione arriva Valentina, con cui il cavaliere aveva iniziato una conoscenza. Anche la dama non ha molta stima dell’uomo, e si dice contenta di vedere Maurizio finalmente smascherato per quello che è. Non ci resta che attendere e seguire cosa succederà nel corso delle prossime puntate di UeD, per sapere cosa ne sarà della neo coppia.