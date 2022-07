Cifra da capogiro per prepararsi al parto. Affittano una stanza privata in una clinica rinomata di Madrid

Lo studio di UeD da diverso tempo crea un ambiente con viviale disteso per permettere ai suoi partecipanti di trovare l’amore tanti desiderato. Ogni anno sono tantissime le persone che cercano la loro dolce metà nel programma.

Soprattutto nel trono classico, un lieto fine è sempre assicurato per i tronisti che fanno la loro scelta al termine del percorso sulla sedia rossa. Così prendono vita delle meravigliose coppie di giovani innamorati che, però, non sempre sono destinate a durare a lungo quanto si spera.

Purtroppo, spesso accade che, una volta fuori dal dating show, le coppie finiscano col separarsi per divergenze o altre incompatibilità, lasciando l’amore in bocca ai fans più affezionati. Questo è stato anche il caso di Fabio Colloricchio, che aveva partecipato al dating show come tronista.

Ma, purtroppo, la storia nata all’interno di UeD è durata poco. L’uomo aveva poi partecipato a reality spagnolo superviventes, nel 2019. Qui aveva avuto modo di conoscere quella che poi sarebbe diventata la sua anima gemella: Violeta Mangrinan.

L’ex tronista di UeD e la modella ed influencer spagnola hanno recentemente deciso di allargare la famiglia. Violeta è molto attiva sui social ed ha deciso di monitorare e documentare tutta la sua gravidanza tramite il suo profilo Instagram. È proprio tramite questo social media, poi, che la donna ha rivelato qualche curiosità in più sul grande giorno che dovrebbe arrivare verso la fine di luglio.

A quanto pare la modella intende arrivare al parto nel modo migliore possibile quindi ha preso qualche accortezza spendendo una somma di denaro non indifferente. La Mangrinan avrebbe affittato una stanza privata in una clinica molto rinomata di Madrid: la Monteprincipe di Boadilla. In effetti, Violeta è stata seguita dalle equipe medica di questa struttura durante tutta quanta la gravidanza.

Il trattamento di lusso comprende una camera ampia con una vasca e un’altra serie di coccole riservate alla neomamma, tra cui la continua assistenza di un ostetrica personale, spendendo ben 1900. Una cifra che Violeta è disposta a spendere volentieri, come lei stessa rivela: “Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”.