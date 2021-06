UeD, la frecciatina a Sophie. Matteo: “Avrei dovuto accorgermene”

La programmazione di UeD è terminata per lo stop estivo, ovviamente non prima che tutti i tronisti abbiano fatto la loro scelta. Sophie Codegoni aveva deciso di lasciare lo studio insieme Matteo Ranieri, dopo aver fatto uno splendido percorso nel programma. Purtroppo però la loro relazione era andata per il peggio poco dopo il loro addio agli studi del dating show.

I due si sono separati e la loro storia è finita in un nulla di fatto. Recentemente, però, è spuntata fuori qualche novità in merito. Matteo ha deciso di interrompere il silenzio stampa e rilasciare qualche dichiarazione sull’avvenuto e sul suo percorso nel programma. Le parole sono affidate ai microfoni del magazine ufficiale di UeD.

Il ragazzo ha raccontato come ha vissuto i primi momenti di notorietà, quando le persone hanno iniziato a riconoscerlo per strada e salutarlo. L’ex pretendente del dating show di Maria De Filippi ha sostanzialmente è rivelato che questa è stata una delle esperienze più forti della tua vita.

Quando gli viene chiesto se c’è qualche rimpianto, Ranieri risponde in questo modo: “No, ma avrei voluto accorgermi meglio per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto”. Molti fan nel programma della Mediaset hanno interpretato queste parole come una frecciatina nei confronti della ex, Sophie.

In ogni caso, ormai quello è un capitolo chiuso e Matteo Ranieri si definisce single. Il ragazzo racconta di aver ricevuto anche molte avanza in particolare sui social, ma Matteo vuole aspettare: “Non ho voglia di legarmi per poi rimanerci male, com’è successo”. La sua intervista finisce con queste parole: “Vorrei una ragazza semplice: né una perfetta né una modella, ma una persona simpatica e tranquilla, che non vuole i riflettori. Vorrei la donna che pensavo di aver trovato”.