La prima puntata di questa settimana di UeD si è aperta con il trono Classico. Riflettori puntati su Andrea Nicole, che sembra avere un notevole feeling con il suo corteggiatore Alessandro Verdolini. A seguire, Maria De Filippi chiama al centro della studio un protagonista del Trono Over.

Fonte studio UeD

Parliamo di Biagio Di Maro, che dopo varie delusioni (ricevute ma anche date) sta frequentando una nuova dama del parterre femminile. Il cavaliere ha raccontato di aver trascorso dei giorni decisamente impegnativi, dividendosi tra la nuova frequentazione con la nuova dama e il coming out fatto da suo figlio sul magazine ufficiale di UeD.

È proprio a questo punto che Biagio commette una piccola gaffe, proprio riguardo a suo figlio. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo. Di Maro stava parlando di suo figlio e del suo dispiacere nel vederlo costretto a trasferirsi a Londra per poter vivere la vita dei suoi sogni. Dopo questa confessione, però, il cavaliere si lascia sfuggire una parola sconveniente: “Vorrei dire a tutti i papà che hanno questo problema di stare vicini ai figli. L’amore è bello in tutte le maniere“.

È proprio la parola ‘problema’ a costare a Biagio il richiamo di Maria De Filippi. La padrona di casa, dopo aver ascoltato attentamente le parole del cavaliere, interviene a gamba tesa riprendendolo: “Io credo a tutto ciò che dici, ma definirlo un problema è un po’ troppo. So che non volevi dire quello, però non pensare che le persone non capiscano, anche dove vivi tu”.

Biagio è però convinto delle sue parole: il figlio ha subito molte vessazioni e questo ha creato molte sofferenze. Maria, però, cerca di essere diplomatica e di spiegare che purtroppo l’ignoranza e la cattiveria esistono in ogni parte del mondo: “L’ignoranza c’è ovunque. Non è specifica di un luogo. Ci sono le persone ignoranti che piano piano vanno rese meno ignoranti”.