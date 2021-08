I fans di UeD non possono fare certo a meno di lei e, di certo, il format non è da meno, si parla ovviamente di Gemma Galgani. La celebre dama Torinese continua a tenere banco nel dating show di Maria De Filippi, nonostante alcune indiscrezioni indichino il contrario. Di recente, infatti, girano insistenti voci secondo le quali Gemma sarà presto spodestata da Isabella Ricci, ricevendo sempre meno spazio nel programma.

A quanto pare, però, questo attualmente è l’ultimo dei problemi della Galgani. La donna, infatti, sembra avere preoccupazioni ben più gravi che la affliggono. A rivelarlo è la dama stessa, in una confessione accorata. Gemma affida il suo annuncio alle pagine del magazine ufficiale di UeD. La dama Torinese é stata afflitta da una terribile malattia che ha completamente stravolto e rivoluzionato la sua vita, mettendola davanti a delle grandi difficoltà.

In questa intervista, Gemma ha deciso di aprirsi con tutti i suoi followers e ammiratori. Raccontare questo complicato periodo della sua vita reca molta sofferenza alla Galgani. Questi avvenimenti hanno segnato la donna e, a quanto riporta KontroKultura, la vita di Gemma è cambiata per sempre.

Una serie di difficoltà hanno segnato per la dama l’inizio di un incubo che l’ha portata a soffrire di una terribile depressione, che l’ha logorata nel midollo. Ma cosa le ha fatto raggiungere questo punto? Sicuramente, il primo evento che ha innescato una spirale di tristezza nella dama, è stata la scomparsa di sua madre, avvenuta dopo una estenuante lotta contro il cancro.

La Galgani, per superare questo trauma, ha preferito rifugiarsi in Africa e abbandonare tutto, piuttosto che rivolgersi ad un medico. Dopo un periodo di stenti e sofferenze, Gemma è tornata in Italia ed ha finalmente deciso di rivolgersi ad una psicologa. Questo ha cambiato di netto la vita della dama, che è riuscita finalmente a guarire e a ripartire.