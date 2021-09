UeD: la produzione decide di non mandare in onda le esterne di Joele. I motivi

Le esterne del nuovo tronista Joele non vengono mandate in onda. Ecco i motivi

È iniziata da poco la nuova stagione di UeD. Programmazione firmata sempre Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. La conduttrice presenta diverse novità in questa nuova edizione. Molti volti storici del programma hanno attirato l’attenzione del pubblico, tenendoli incollati al televisore.

Sono stati presentati i nuovi tronisti del trono classico: Matteo , Gioele ed Andrea Nicole (la quale ha subito da poco la trasformazione da uomo a donna). Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate. Pare sia stata presa la decisione, sia dalla redazione che da Maria De Filippi, di non mandare in onda alcune esterne. Infatti potremmo assistere al confronto tra Matteo e la corteggiatrice Roberta.

Andrea Nicole farà i conti con alcuni dei suoi corteggiatori, i quali manifestano delle perplessità nei confronti della situazione della ragazza prendendo addirittura la decisione di abbandonare il programma. Nuovi scontri avverranno nel trono over: al centro studio Armando Incarnato conoscerà una nuova dama, Ida Platano invece sta proseguendo un percorso di conoscenza con due cavalieri. Ma tra tutte queste novità ne manca una.

UeD: esterne bloccate

Il tronista Joele ha già fatto delle esterne, ma non sono state mandate in onda. La produzione ha deciso di rinviare. Il motivo? Semplice: da quanto si scopre nei primi spoiler, la timidezza del ragazzo è tale da indurre Maria De Filippi alla decisione di rinviare la messa in onda delle sue esterne. Le prime puntate hanno già fatto nascere curiosità nel pubblico.

Gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continuano ad essere argomento di punta al centro studio. Ma anche l’opinionista Gianni Sperti si sta dando molto da fare. Sono già nate diverse discussioni tra l’ex ballerino e alcuni cavalieri storici del dating show. Riflettori puntati anche su Isabella Ricci, che viene presa di mira da Biagio e di conseguenza attaccata e criticata dalla sua nemica Gemma. Non ci resta che attendere le innumerevoli novità che questa 26esima edizione ci regalerà.

