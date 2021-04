UeD: la proposta di matrimonio in studio. Nozze in vista

Tornano sotto i riflettori due ex protagonisti per un annuncio importante: matrimonio in vista

Salvio Calabretta e Luisa Anna Monti hanno lasciato UeD nel 2019, ma non stavano insieme. Quando il Cavaliere ha invitato Luisa a lasciare insieme lo spettacolo di appuntamenti, Luisa Anna era arrabbiata e ha lasciato lo studio da sola. Inaspettatamente, durante le vacanze estive, la coppia ha annunciato di aver instaurato una relazione duratura, tanto da essersi scambiati gli anelli.

Nella puntata di martedì 13 aprile, Salvio e Luisa Anna sono tornati in studio a UeD e rivelare importanti novità. Nel mese la coppia celebrerà ben due anni di relazione. Salvio e Luisa Anna, una volta rientrati nello studio di Maria De Filippi ci dicono come sono andate le cose: “Siamo felici, giochiamo tanto, ridiamo, abbiamo molta complicità”.

Ma per quanto vi si avvicini, la nascita di un nuovo amore non è una fiaba e la coppia si è ritrovata ad affrontare un triste evento: la madre di Salvio è stata colpita dal Covid-19 e purtroppo è passata a miglior vita. In quel momento di sconforto, la loro fortuna è stata quella di essere insieme: “Abbiamo vissuto un evento molto doloroso in comune”, racconta Luisa Anna. “Ci siamo presi per mano e ci siam o aiutati a vicenda a non scivolare. È un supporto fondamentale in amore”.

La stessa Luisa aveva annunciato lo scorso aprile la morte di sua madre, con cui condivideva un legame molto forte. La donna purtroppo non è riuscita a contrastare in virus, poiché purtroppo era anche già ammalata da molto tempo. Salvo, però, ha una sorpresa per la sua amata compagna. Le ha preparato uno splendido mazzo di rose, contornato dalla scritta “I love you”. Ma non finisce qui: “C’è qualcosa che vorrei dirti oggi” ha detto Salvio alla sua dama, aggiungendo.

“Avevo fatto una promessa, prima che mio papà passasse a miglior vita. Che ti avrei fatto felice, la felicità più grande per te è quella di sposarci” rivela. Luisa ovviamente ha ceduto all’emozione ed è scoppiata in un pianto a dirotto. La risposta, ovviamente, è positiva: “Io so che il mio posto è tra le tue braccia”. E poi, la dama ha concluso con delle splendide parole per il suo futuro marito: “Hai saputo leggere dentro di me, i tuoi gesti semplici mi hanno cambiata, sono la donna più felice del mondo. Ti dico sì per tutta la vita”.