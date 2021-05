È tempo di grandi sconvolgimenti nel salotto di UeD. Dopo aver visto le vicende di Samantha, la prima tronista curvy del trono classico, alle prese con la gelosia di Alessio. Ora il focus si sposta sul trono over e pare che ne siano successe delle belle anche in questo caso. Vediamo cosa è successo.

Il racconto prendere le mosse da Francesca e Amodio che, seduti al centro dello studio, parlano della loro conoscenza con grande trasporto ed emozione. I due sembrano provare una forte attrazione reciproca. Le cose tra loro procedono a gonfie vele, eccezion fatta per una breve parentesi di gelosia da parte di Amodio nei confronti della sua dama.

A parlare delle loro esperienze, subito dopo, arrivano Biagio e Sara, la coppia che sta maggiormente destando l’attenzione e la curiosità del pubblico da casa. Eppure, le cose non sembrano mettersi nel migliore dei modi per Biagio, che viene messo spalle al muro dai protagonisti di UeD. Il cavaliere infatti non aveva mandato giù il rifiuto di Sara.

La dama aveva deciso di interrompere la frequentazione e Biagio ha cercato di fare tutto quello che era in suo potere per farle cambiare opinione. Le ragioni della dama erano più che comprensibili: Biagio aveva promesso di darle l’esclusiva, eppure così non è stato. Una delle donne che il cavaliere stava frequentando ha rivelato che la loro conoscenza era tutt’altro che terminata e, stando a questa testimonianza, viaggio non l’avrebbe nemmeno avvertita della sua intenzione di chiudere il loro rapporto.

A confermare tutte quante queste rivelazioni inaspettate ci pensa la redazione che, così facendo, mette Biagio alle strette. Il cavaliere tenta di arrampicarsi sugli specchi, spiegando che non si trattasse di una bugia ma di un semplice fraintendimento: la scelta di dare l’esclusiva a Sara era avvenuta solo nel corso della puntata.