Dopo tante battaglie finalmente la signora Pinuccia, la dama di UeD, s’è presa la sua rivincita. Erano settimane che la donna manifestava il suo malessere per via della fine della frequentazione con Alessandro, l’uomo con cui si è vista per qualche mese.

L’anziana signora le aveva tentate proprio tutte, in ultimo aveva scritto anche una lettera, decantando tutto il suo amore e chiedendo sincerità sui propri sentimenti da parte del cavaliere. Dopo tanti tentativi Alessandro cede e propone a Pinuccia di andare in Salento con lui, una promessa già fatta nel passato.

Ma questo ad una sola condizione: che la dama non avanzi nessuna pretesa da lui. Le cose sono chiare: tra di loro può esserci solo amicizia. Nella scorsa puntata ecco ritrovati ancora al centro studio Alessandro e Pinuccia, di nuovo protagonisti.

Tina Cipollari è sorpresa e, mentre sta per intervenire, Maria De Filippi la blocca sul nascere. Rivolgendosi direttamente alla dama, la padrona di casa dice: “Come va con Alessandro?”. Pinuccia fiera e contenta come non mai risponde così: “Con Alessandro va benissimo, ci telefoniamo tutti i giorni”.

“Ci chiediamo come stiamo, come stiamo di salute, se abbiamo mangiato. Anche mia figlia ha parlato con lui. I miei figli sono sempre stati contenti di Alessandro, sempre, dal primo giorno che ci siamo trovati qui a Roma”.

Tina Cipollari non se ne fa capace e immediatamente punzecchia la donna: “Ma deve essere contento lui, non i tuoi figli”. A mettere a tacere gli animi ci pensa il cavaliere, che interviene e spiega come sono andate le cose: “Mi ha telefonato oggi e mi ha detto che la redazione le ha fatto il biglietto per Lecce, quindi viene a vedere il Salento”.

Ma Pinuccia esplode di gioia e non riesce a trattenere il suo pensiero e così conclude: “Avete capito dove vado? Vado a Lecce con Alessandro. Chi la dura la vince…”.