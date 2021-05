Finalmente, anche per Massimiliano Mollicone è arrivato il momento tanto atteso da ogni tronista di UeD. Il ragazzo ha fatto la sua scelta ora è pronto ad uscire dal programma con la ragazza per lui giusta. Come al solito, la prima a fare il suo ingresso è la ragazza che, purtroppo, non viene scelta. Si tratta di Eugenia, che sembra decisamente delusa e triste per come le cose tra lei e Massimiliano siamo andate a finire.

In effetti, questa scelta da parte di Massimiliano ha preso in contropiede molti, basti pensare a Gianni Sperti che era convinto il tronista scegliesse Eugenia. Dopo aver parlato con il cuore in mano alla pretendente rifiutata, fa entrare Vanessa. Il tronista, prima di svelare i suoi sentimenti alla donna davanti a lui, ripete quanto si sia trovato bene anche con l’altra dama, rivelando: “Mi spezza il cuore il fatto di farla star male”.

Dopodiché, Massimiliano inizia il suo discorso, spiegando di aver voluto seguire il suo cuore. Mollicone ha fatto la scelta più giusta per lui, nonostante la paura di rimanerne profondamente deluso. Dopo l’ennesimo bicchiere d’acqua, finalmente Massimiliano dice le parole che Vanessa desiderava sentire: “Non so come iniziare il discorso”.

E ancora: “Grazie per questi tre mesi, per aver condiviso la tua storia. Pensavo: forse mi sto creando un castello in aria con lei. Andando avanti, ho agito meno di pancia e più di pensiero e ho voluto continuare con te. Ho iniziato a pensare troppo. Ma l’unico pensiero era: perché non scelgo Vanessa. A te va?”. Vanessa sembra scoppiare di gioia.

La ragazza è incredibilmente emozionata, tanto che qualche lacrima di commozione le riga il viso. Ovviamente, Vanessa ha detto di sì. Subito dopo, il classico abbraccio tra il tronista e la sua nuova metà, con tanto di cascata di petali in studio. I due escono da UeD mano nella mano, ringraziando tutti.