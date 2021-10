UeD riprende il suo normale corso e con la nuova stagione e le novità di quest’anno, torna in scena anche la sfilata di moda che il pubblico tanto ama. L’appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi in onda su canale 5 dalle 14:45 regala di continuo sorprese e colpi di scena. Questa volta la passerella spetta alle dame. Tema caldo di questa nuova e prima sfilata è: ‘Come ti seduco?’.

La splendida dama siciliana Marika non si avvale dei consigli della stilista del programma. Decide di indossare un abito rosso passione, decisamente promosso anche da Anahi. Il vestito presenta una generosa scollatura che mette in risalto il décolleté della dama. Il tessuto elasticizzato che si accosta sulle curve della donna, al punto giusto, fanno esultare il parterre maschile di UeD, che quasi all’unanimità da voti molto alti.

Un connubio di eleganza e seduzione. Decisamente promossa da tutti tranne che da una sua vecchia conoscenza. Di sicuro i loro scontri hanno lasciato l’amaro in bocca ad Armando Incarnato, che decide di votare con un cinque tanta bellezza. A tal proposito il partenopeo dichiara: “La vedo con altri occhi, il voto è perché mi aspettavo almeno uno sguardo, ma va bene così”.

Stando quindi a quanto dichiarato dal cavaliere, la mancata d’attenzione e l’assenza di sguardi sono costati l’insufficienza alla dama. A non farsi sfuggire l’occasione di rimarcare la situazione è di sicuro l’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo, come ormai il pubblico ben sa, non nutre una particolare stima nei confronti di Incarnato. Si consuma così l’ennesimo scontro tra titani.

Fonte studi UeD

Marika incassa con dignità l’insufficienza e torna a posto. Tra i due sembra che le cose non vadano per il verso giusto, soprattutto da quando Marika ha preso la decisione di frequentare anche il cavaliere Marcello, ex conoscenza di Ida Platano. Spesso al centro dello studio Ida e Armando danno filo da torcere ai loro ex.