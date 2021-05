Non c’è pace tra i due ex protagonisti di UeD Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due hanno abbandonato il programma da appena pochissimi mesi, ma la loro relazione è già andata allo scatafascio. Nel corso del confronto in studio, Riccardo mostra una certa strafottenza e ammette che accetterebbe senza problemi un’ipotetica rottura da parte di Roberta.

“Voglio un rapporto sereno e non è un male stare tranquillo che la persona con cui stai non ti dà modo di essere geloso”, esordisce Guarnieri, provocando la reazione di Tina Cipollari. L’opinionista è sbottata con il cavaliere minacciandolo: “Sai quanti calci in cu*o avresti preso da me?”.

Roberta, poi, racconta alcuni episodi spiacevoli che ha vissuto insieme a Riccardo. In particolare, l’ex dama ricorda un episodio avvenuto in un hotel di Salerno. Ecco cosa è successo: “Si è alzato, è sceso per andare a prendere la sua acqua in auto perché quella che avevamo in stanza non andava bene. E’ tornato su, ha fatto una doccia, ha acceso tutte le luci come se fosse mezzogiorno e ha fatto rumore con il phon”.

Vedendo la rabbia di Roberta dopo quest’episodio, Riccardo ha pensato bene di andarsene, lasciandola sola in hotel. Sentendo questo racconto, Tina Cipollari si è infuriata ancora di più con il cavaliere di UeD. L’opinionista, di nuovo, ha criticato fortemente Riccardo: “Sei un cafone perché non si lascia una donna da sola in albergo alle tre di notte indipendentemente da quello che è successo”.

Anche Maria De Filippi non sembra per niente approvare il comportamento del cavaliere. Così come la conduttrice, anche Roberta pensa che il cavaliere sia troppo egoriferito, per poter portare avanti una relazione che sia sana. A concludere in bellezza il confronto è il commento finale di Tina Cipollari, che ormai è una furia contro Guarnieri: “Maleducato e cafone! Non sei portato per una relazione. Mille difetti e forse un solo pregio”.