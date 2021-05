Le nuove registrazioni delle puntate di UeD stanno andando in onda giorno dopo giorno come di consueto. Le avventure di dame e cavalieri, tronisti e pretendenti continua ad intrattenere il pubblico, ma c’è qualcosa di molto più interessante che avviene fuori nelle scene tagliate. A quanto pare durante le registrazione delle nuove puntate Tina Cipollari ha avuto un battibecco.

Nel giorno che celebra il lavoro, il primo maggio, due colleghi da sempre uniti sono arrivati a discutere. Questo è quello che accade quando Tina e Gianni Sperti, opinionisti del programma, sono in disaccordo. I due sono noti per la loro lingua biforcuta e per avere sempre il commento pronto. Vengono considerati due colonne portanti di tutto quanto il dating show. Certo UeD non sarebbe lo stesso senza di loro.

Solitamente Tina e Gianni vanno molto d’accordo, sono legati da una profonda amicizia anche al di fuori dagli studi del programma: spesso, Sperti basta addirittura delle foto nei backstage del programma proprio in compagnia della vamp. Lo stesso è avvenuto anche lo scorso sabato, eppure quel giorno qualcosa è riuscito a dividerli.

Gianni in particolare era impegnato in una diretta Instagram per comunicare i suoi followers di aver effettuato il tampone per il covid e di essere risultato negativo. Arrivato a fianco a Tina e notando che l’opinionista sembra essere di umore nero le dice: “Ammazza, quanta allegria, Tina, sei felice? “. Tina, decisamente arrabbiata, fa ben capire di voler essere lasciata sola dietro le quinte, in serenità ed ha risposto laconica: “Gradirei non essere disturbata”.

Davanti a queste parole Gianni non ha potuto che desistere e smettere di riprenderla. A parte piccoli battibecchi di questo tipo, tiene Gianni di solito sono assolutamente inseparabili. Del resto non è un mistero il caratteraccio della bionda romana, che di certo non le manda a dire.