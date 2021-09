Roberta Di Padua, sul suo profilo Instagram, ammette: "Una forte mancanza"

È da poco tornata sui social l’ex dama di UeD Roberta Di Padua. La danna, dopo la delusione avuta dalla precedente storia d’amore con Riccardo Guarnieri, aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione staccando un po’ la spina dai social. Oggi Roberta ammette di sentire la mancanza di un affetto.

Nelle scorse ore la dama ha postato una storia sul suo profilo Instagram durante una cena avvenuta con le sue amiche. Si vede una tavola imbandita con sopra diversi dolci. La didascalia che segue la foto è questa: “Mancanza d’affetto”. L’estate appena trascorsa, a differenza del suo ex compagno Riccardo Guarnieri, per la Di Padua non ha portato con sé un nuovo amore.

La dama ha trascorso le sue vacanze in compagnia dei suoi amici e del suo unico e vero amore, suo figlio. Oggi però nelle sue storie Instagram fa ben capire di avere una mancanza: quella di un amore consolidato. La donna appare decisamente raggiante e sorridente e volenterosa di trovare il suo principe azzurro.

Roberta si è sempre descritta come una donna romantica in cerca di un amore vero con cui poter costruire una storia importante. La delusione che la dama ha avuto nella sua precedente relazione con Guarnieri ha portato con sé innumerevoli ripercussioni. Roberta oggi confida di trovare la serenità perduta magari con un nuovo amore.

I fan domandano alla dama se tornerà a prendere parte a UeD. Le registrazioni delle prime puntate sono già iniziate. Dalle anticipazioni sappiamo per certo che nel parterre femminile la Di Padua non ci sarà. Molti si domandano se l’ex dama di UeD, ha deciso di rinunciare definitivamente alla partecipazione nel programma. In merito a ciò la donna non rilascia nessuna dichiarazione. Questo fa ben sperare i suoi fans. Per ora non ci resta che attendere tutte le novità che questa nuova stagione ci riserverà.