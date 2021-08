UeD, la verità su Sophie Codegoni: “Ha mentito a tutti”

Gli ex tronisti di UeD, spesso, si trovano ad essere sommersi da una grande fama dopo la partecipazione al programma. Sono moltissimi i volti noti del piccolo schermo che si sono presentati al pubblico proprio nel programma di Maria De Filippi. Chi più, chi meno, quasi tutti si ritrovano nell’occhio del ciclone delle cronache rosa. Sicuramente, Sophie Codegoni è tra le troniste che più ha lasciato il segno nel pubblico del format della Mediaset.

La bellissima modella ha ricevuto molta visibilità dal percorso nel programma. Alla fine di una travagliata frequentazione, la ragazza aveva scelto di abbandonare gli studi con Matteo Ranieri. Purtroppo, una volta fuori da UeD, i due sono rimasti insieme appena pochi mesi prima di decidere di separare le loro strade.

La ragazza, poi, ha continuato a far discutere per via dei suoi presunti flirt con personaggi noti, nessuno dei quali è mai stato confermato (né smentito). Ma, a distanza di diverso tempo dalla sua presenza all’interno del dating show di Maria De Filippi, c’è chi ancora punta il dito contro Sophie. In particolare, qualcuno ritiene che tutto quello che la Codegoni ha raccontato su di sé all’interno del programma si baserebbe sulle bugie.

Non solo, la sua stessa partecipazione a UeD sarebbe frutto di menzogne. L’accusa è quasi un vecchio ritornello: la tronista avrebbe ingannato la redazione per avere visibilità. A tornare sull’argomento è l’informatissimo Alessandro Rosica.

Lo scrittore di gossip gestisce su Instagram la pagina dell’investigatore Social. È proprio su questa page che si possono leggere queste parole: “Ha mentito a tutti. Soprattutto a Raffaella Mennoia. Infatti, non la possono vedere più. Ormai Sophie vale 0 in tv. Vedrete al GF le porcherie che salteranno fuori ”. Ora rimane solo un dubbio: che cosa avrà detto la Codegoni? Non ci resta che attendere che la verità salti fuori.