UeD, lacrime sul volto di Armando Incarnato: “Ci sono rimasto male”

È appena iniziata la nuova stagione gli UeD. Le nuove puntate hanno tenuto i telespettatori incollati al televisore. La novità del nuovo décolleté di Gemma Galgani ha attirato la curiosità di molti fan. Nella puntata del 17 di settembre, al centro studio, viene chiamato un altro storico volto del dating show.

Stiamo parlando del Cavaliere Armando Incarnato. L’uomo ha da poco intrapreso una nuova conoscenza con la dama Marika. Per lei Incarnato riserva parole speciali: “Credo che veramente ci si innamori dell’anima di una persona”. Non è la prima volta che il cavaliere ha questi slanci nei confronti delle dame. Storie passate che però sono sempre finite nel peggiore dei modi.

Tale sensazione vieni provata anche dalla stessa dama, la quale in virtù del trascorso di Armando dice: “So a cosa vado incontro. Mi piace. C’è molta chimica”. Queste le ultime parole pronunciate prima della lite. Lo scontro c’è stato, ma questa volta non con Marika. Il cavaliere di UeD infatti, impianta una discussione con Graziano. Durante il diverbio Incarnato lo definisce: “Il nuovo opinionista del programma”.

L’affermazione scatena immediata la risposta della Cipollari : “Il bue che dice cornuto all’asino”. Attacco che per questa volta, non ha scatenato la reazione di Armando, il quale decide di fare una parola in meno. Ma le novità non finiscono qui: Il cavaliere partenopeo, al centro studio, si è anche commosso.

L’uomo racconta a Maria De Filippi di un cambiamento che a breve avverrà nella vita di sua figlia. La mamma della bambina si sta per risposare. Situazione che tocca molto le corde di Incarnato: “Ci sono rimasto male, perché mia figlia andrà a vivere in casa con un altro uomo”. Sentimenti che a quanto pare, fanno scappare le lacrime sul volto del Cavaliere, il quale non ha mai nascosto il profondo amore e la gelosia che lo lega a sua figlia Michelle.

