All’interno del salotto di UeD ci sono dei personaggi che sono riusciti ad accattivarsi maggiormente l’attenzione e la benevolenza del pubblico. Uno tra questi è sicuramente l’ex cavaliere del trono over Michele Dentice. L’uomo aveva deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi per una serie di complicazioni.

Tra queste, sicuramente ad avere il maggior peso per il ragazzo sono stati la sua situazione lavorativa e la morte di sua nonna, a cui era particolarmente legato. Recentemente, Michele ha deciso di rilasciare un’intervista ai microfoni di blastingnews. Nell’intervista racconta se stesso e di questo periodo buio. “La palestra è stata chiusa, ma tante spese ci sono state comunque e gli aiuti promessi dallo Stato non sono mai arrivati. La situazione adesso è questa”.

Non poteva mancare qualche parola di Dentice proprio su quella donna qui era così legato e, che purtroppo lo ha lasciato: sua nonna. Ecco le sue parole: “Lei ha sempre vissuto con la mia famiglia e per me era come una mamma. I problemi economici legati alla palestra hanno fatto il resto. Non me la sentivo di andare avanti”.

Di certo, insomma, non è il momento per un ritorno di Michele nel dating show, ma l’ex cavaliere di UeD non esclude che questo accada in futuro: “Se Maria De Filippi mi chiedesse di riprovarci, forse più avanti accetterei il suo invito”. Parlando di rientro in grande stile nel programma, recentemente gira voce tra i fan del format del possibile ritorno di Veronica Ursida. L’ex da ma, in effetti, chiede insistentemente alla redazione di poter rientrare in gioco da diverso tempo.

Qualche tempo fa aveva dichiarato: “No so se Maria ha detto no e nel caso non so come mai. Ho chiesto di tornare. Ho detto alla redazione che quando avrei voluto mettermi di nuovo in gioco, quando il mio cuore fosse stato disponibile, glielo avrei fatto sapere. Poi sono diventata più insistente quando ho sentito che venivano mosse delle accuse nei miei riguardi. Io nella vita dico sempre mai dire mai”.