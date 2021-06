Veronica Ursida è senza dubbio una delle dame che ha lasciato maggiormente il segno nel parterre femminile di UeD. L’ex dama era molto amata nel programma, ma purtroppo non è più tornata nel salotto del format Mediaset sui sentimenti. Sicuramente una scelta della produzione, che ha puntato su altri personaggi.

È indiscutibile, però, che anche la Ursida ha saputo alzare molte polemiche nel corso della sua permanenza nel dating show di Maria De Filippi. Recentemente, però, l’ex dama è tornata di nuovo al centro dei riflettori per via di uno scatto inaspettato e scomodo. Veronica infatti è stata avvistata insieme a Stefano Torrese, noto per aver avuto una relazione con Pamela Barretta.

A quanto pare, però, tra loro non ci sarebbe nulla si più di una grande amicizia. Recentemente, l’ex dama è stata intervistata da Fralof per PiùDonna, ed ha rivelato molti retroscena su UeD. Veronica, in particolare, ha anche accusato Maria De Filippi, per non averla più contattata. Insomma, nonostante abbia abbandonato lo studio, la Ursida desidererebbe ardentemente tornare a far parte del parterre femminile.

Maria, però, avrebbe deciso di non accettarla di nuovo nel suo studio e il motivo non è stato ancora chiarito. Ecco cosa ha detto l’ex dama: “Io non so se Maria ha detto no e nel caso non so come mai. Ho chiesto di tornare. Ho detto alla redazione che quando avrei voluto mettermi di nuovo in gioco, quando il mio cuore fosse stato disponibile, glielo avrei fatto sapere”.

Nel frattempo, però, Veronica sta tentando anche altre strade. L’ex dama ha deciso di fare richiesta anche per il GF Vip, rivelando che sarebbe un sogno riuscire a parteciparvi. Infine, la specificazione sul conto di Stefano Torrese: “Ci conosciamo poco, è più una conoscenza. Lui doveva venire a Roma per lavoro, me l’ha comunicato e ha prenotato al b&b dei miei genitori. Siamo andati a cena in amicizia e mi ha parlato anche di cose di lavoro. Non credo ci potrebbe essere nulla tra di noi, né adesso né mai. Non è il mio tipo”.