Il format di UeD è nato appositamente per permettere a persone comuni di trovare l’amore. Da anni ormai il dating show riesce ad unire delle persone che a volte, purtroppo, si salutano dopo breve tempo ma, in altri casi, si rivelano vere e proprie anime gemelle.

Eppure non di rado succede che, piuttosto che relazioni sentimentali, vengono a crearsi delle vere e proprie amicizie indissolubili. Sicuramente è un esempio lampante di questo, il bellissimo legame di amicizia che si è venuto a creare tra due dame del parterre femminile del trono over: Ida Platano e Gemma Galgani.

Le due donne hanno entrambe trascorso un periodo di tempo ragguardevole all’interno degli studi del dating show alla ricerca del vero amore. Durante questi anni hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza. Di far nascere, quindi, un legame profondo e duraturo che le lega ormai da molto.

Basti pensare che spesso le due donne si incontrano e trascorrono qualche giorno insieme durante il periodo di pausa estiva di UeD, che avviene ogni anno. Quest’estate le due donne hanno già trascorso qualche tempo insieme e lo hanno testimoniato sui social, attirandosi le stoccate dell’opinionista del programma, Tina Cipollari.

Ma neanche i commenti al vetriolo di Tina che cercano di metterle l’una contro l’altra riescono a separare queste due grandi amiche, che sono sempre pronti ad offrirsi supporto a vicenda. Ed è proprio una vera richiesta d’aiuto quella che la dama Torinese ha lanciato ultimamente alla sua amica del cuore.

Gemma ha bisogno di aiuto e nessuno può darglielo meglio della sua amica Bresciana. Ida, a quanto pare, dovrà porre rimedio ad un vero e proprio disastro. Di cosa stiamo parlando? Ma della frangetta della dama Torinese, che sembra avere bisogno dell’intervento della mano esperta da Hairstylist di Ida.

L’appello della Galgani è arrivato sui social, dove la dama ha pubblicato una foto in compagnia della sua amica con la scritta. “La mia frangia ha bisogno di te”. Non abbiamo dubbi che la Platano sappia bene come rimediare.