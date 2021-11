Interessanti rivelazioni arrivano da dietro le quinte dello storico programma di Maria De Filippi, UeD, in onda su Canale 5. Le indiscrezioni riguardano i volti più amati del dating show, stiamo parlando di Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari.

Fonte studi UeD

A dare la notizia è una delle autrici più conosciute, Raffaella Mennoia, che scrive: “Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”. Il tutto viene rivelato al settimanale Nuovo, durante un’intervista molto interessante. Quindi, decadono così in automatico tutte le segnalazioni che dichiarano che le discussioni, i teatrini e gli sfottò che avvengono tra le due nemiche sono tutta finzione.

Questa loro rivalità, per quanto ne sappiamo, nasce da molto lontano. Ma a quanto pare le cose degenerano di anno in anno. L’opinionista si dice stanca dell’atteggiamento della dama torinese. Infatti, secondo Tina, Gemma, che si dice in cerca del principe azzurro, in realtà è solo interessata alla notorietà che le telecamere le regalano. La Galgani si emoziona con estrema facilità lasciando spesso spazio a emozioni e sentimenti che però sistematicamente non vanno mai a buon fine.

Ma anche la dama non tollera più gli sfottò e i modi aggressivi che la Cipollari ha nei suoi confronti. Secondo Gemma, tanti dei suoi corteggiatori non vogliono proseguire il percorso di conoscenza con lei proprio perché intimiditi dai continui attacchi dell’opinionista. Raffaella Mennoia racconta come sia diventato faticoso dividere le due donne, anche e soprattutto dietro le quinte.

Si cerca in tutti i modi di non farle incontrare per evitare di dover sedare gli animi anche a telecamere spente. Eventi spiacevoli, che nel corso degli anni sono stati più volte vissuti e raccontati da molti dei collaboratori. Oggi Tina e Gemma si danno battaglia al centro studio di UeD e le loro diatribe sono visibili a tutti. Verrà mai il giorno delle resa? L’ascia di guerra verrà mai seppellita? In molti non lo credono possibile.