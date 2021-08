Sono ormai tantissime e incredibilmente contrastanti tra loro le notizie che circolano sul web sulle anticipazioni della nuova stagione di UeD. Verso la fine del pomeriggio di giovedì 26 agosto è arrivata la smentita, per esempio, di una notizia che era stata data nella mattina del giorno stesso. A quanto pare, Riccardo Guarnieri non ha affatto partecipato a nessuna delle puntate della nuova edizione, quindi non è mai avvenuto neanche alcun litigio con Gemma Galgani.

Sono molte, in effetti, le notizie che si sono rivelate infondate. Ad esempio, ci sono alcune assenze che all’interno dello studio del dating show si fanno sentire. In primis, manca, come abbiamo già detto, un’icona del trono over di UeD: Riccardo Guarnieri. A riportare la smentita di questa falsa notizia è stato lo stesso blog che l’aveva riportata. “Riccardo non era presente, la talpa si è confusa” si può leggere al riguardo.

Tra gli scrittori di gossip che sembrano aver preso un granchio con le anticipazioni del noto dating show di Maria De Filippi troviamo anche Amedeo Venza. Di solito è difficile che questo scrittore di gossip perda un colpo, ma anche i migliori possono sbagliare.

Nel suo profilo Instagram, tramite una stories, Venza ha scritto: “Rettifica! Guarnieri non era presente alle prime registrazioni. Ci scusiamo con lui apprezziamo il gesto coerente di un aver partecipato alla nuova edizione (almeno per il momento)”. Ma così come Riccardo, anche Roberta Di Padua non era presente nelle prime registrazioni del programma, nonostante in molti fossero convinti che sarebbe tornata anche lei.

Di contro, invece, altrettante partecipazioni sono confermate senza ombra di dubbio. Ida Platano, Isabella Ricci, Biagio Di Maro, Armando Incarnato sono ancora nel trono over di UeD. Ovviamente, non era pensabile ritornare a guardare il dating show e non vedere Gemma Galgani che, per l’occasione, sfoggia anche un seno tutto nuovo.