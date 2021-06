UeD: le anticipazioni svelano i nomi dei nuovi tronisti

La programmazione di UeD sarà anche finita, ma come previsto i riflettori sono ancora puntati sui protagonisti del dating show della Mediaset. Anche la stagione 2021 è terminata e, i fan, sono già nostalgici. Il salotto di Maria De Filippi tiene compagnia a moltissimi italiani, che ne sono fortemente appassionati. Le vicende di dame e cavalieri, sono avvincenti, così come i commenti degli opinionisti.

E proprio questa loro passione, unita alle forti personalità che si vedono in studio, tiene tutti incollati allo schermo. Come ogni anno l’interrogativo resta lo stesso: chi occuperà il trono nella prossima edizione? Il totonome è iniziato ormai da un po’ e, sono già trapelate le prime succulente informazioni. In particolare, secondo le voci, il prossimo potrebbe essere un ex protagonista di Temptation Island.

Si parla ovviamente di Francesco Chiofalo (noto ai più come Lenticchio). È diverso tempo ormai, infatti, che i rumors lo indicano insistentemente come prossimo tronista del dating show. Ricordiamo che Francesco è diventato noto per la sua relazione con Selvaggia Roma prima e, a stretto giro di posta, anche con Antonella Fiordelisi.

In effetti nessuna delle due storie era terminata nel migliore dei modi. Insomma, Lenticchio sembra essere la persona giusta per la prossima edizione. Ma non finisce qui. Ad essere altrettanto accreditato è il nome di Matteo Ranieri, che, secondo molti telespettatori, sarebbe perfetto per il trono di UeD. Il ragazzo aveva Shadow l’ultima volta lo studio di Maria de Filippi insieme alla tronista Sophie Codegoni.

I due, dopo un breve periodo di tranquillità, purtroppo hanno deciso di lasciarsi. Il pubblico, però, è rimasto molto affezionato al corteggiatore e vorrebbe rivederlo nel programma. Secondo telespettatori, infatti, Matteo meriterebbe una seconda possibilità di trovare l’amore dopo la fine brusca dell’ultima storia. Chissà questi rumors non abbiano ragione. Sicuramente presso si avranno altre novità.