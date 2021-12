UeD: le dichiarazioni di Roberta Giusti poco prima della sua scelta

Roberta Giusti racconta come trascorrerà queste feste in famiglia

Come tutti ormai sappiamo, UeD è in pausa per le festività. Potremo ritrovare i protagonisti del programma e la loro compagnia sempre su canale cinque, ma solo a gennaio. Prima dello stop abbiamo assistito alla scelta dei tronisti, mentre la seconda parte della stagione del dating show si aprirà con la scelta di Roberta Ilaria Giusti.

Fonte studio UeD

Ovviamente è già avvenuta la registrazione della scelta e sappiamo che è ricaduta sul corteggiatore Samuele. Ma la puntata non è ancora mandata in onda. La tronista prima della scelta ha rilasciato delle dichiarazioni inerenti ai giorni di festa che l’aspettano. Roberta ha raccontato le emozioni che queste feste e in particolar modo il Natale suscitano in lei.

Dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al magazine ufficiale di UeD. “Il regalo più bello? Quando avevo quattro o cinque anni, mi hanno regalato una cucina giocattolo, che mi litigavo con mio cugino, ed esiste addirittura un video, fatto da mio padre, che immortala questa lite e che è divertentissimo” rivela la ragazza.

Poi però aggiunge: “Con le mie sorelle ci vediamo sempre il cartone animato Anastasia e insieme cantiamo a squarciagola tutte le canzoni che ne fanno parte”. Questo sarà il primo Natale che la tronista trascorrerà insieme al suo nuovo fidanzato Samuele. Roberta svela alcune delle tradizioni di famiglia: “In famiglia i regali ce li chiediamo a vicenda, in base a ciò che ci serve. Quest’anno probabilmente Babbo Natale, mi porterà l’ennesimo paio di scarpe. Ciò che però da credente a livello personale reputo il regalo più bello, è quello di vedere riunita tutta la mia famiglia, in serenità per Natale, visto che abitiamo distanti“.

E come precedentemente, detto questo sarà un Natale speciale per Roberta Giusti. Un regalo ricco di amore. Non abbiamo ulteriori notizie dato che la tronista è ancora lontana dai social, perché la scelta ancora non è stata mandata in onda. Per tanto bisogna aspettare la fine delle vacanze per saperne di più.