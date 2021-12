La scelta di Roberta Giusti ricaduta su Samuele, per molti si è rivelata una 'non scelta'. Ecco perché

Come ormai sappiamo tutti, la puntata di UeD registrata giovedì 16 dicembre, è stata il palcoscenico giusto per la scelta della tronista Roberta Giusti, che è ricaduta sul corteggiatore Samuele. Ma in tanti si domandano: come ha reagito la non scelta, Luca. La scelta di Roberta è ricaduta sul pretendente sfavorito, Samuele.

Fonte studio UeD

Sì proprio così, in molti erano convinti che Luca fosse il preferito. Ma nelle ultime puntate, Luca aveva palesato più di una volta, la sua insoddisfazione per alcuni atteggiamenti che Roberta aveva avuto, sia in puntata che nelle esterne. La sua insofferenza poneva radici in dubbi e perplessità, circa l’interesse della tronista nei suoi confronti.

E mentre il pubblico era convinto che in realtà la ragazza stesse facendo tutto questo proprio per maggior interesse, la verità era ben altra. Solo al momento della scelta, si comprende che forse l’atteggiamento preso da Roberta, era solo dovuto a un minor trasporto nei confronti di Luca, rispetto a quello invece nutrito per Samuele. Una lite furibonda avviene in studio per una frase in particolare, detta dalla ragazza.

Dopo che Luca, per l’ennesima volta, aveva continuato a spiegare i suoi dubbi, la tronista di UeD Roberta aveva attaccato così: “Che ci stai a fare qua? Stai sulla sedia senza motivo”. La frase ovviamente aveva scatenato la reazione del romano, che ha quindi, deciso di andare via e non tornare. Poi, nell’ultima puntata, Luca non si era neanche presentato in studio, inviando una lettera per comunicare il suo addio al programma.

In molti erano convinti che in realtà, quella di Roberta, non fosse stata una vera e propria scelta, ma più un ripiego data l’assenza di Luca. Una sorta di vittoria, da parte di Samuele, per ritiro. Sarà stata quest’ultima reazione a spingere la corteggiatrice verso la scelta di Samuele? O forse il corteggiatore aveva ben capito di non essere lui il preferito? I dubbi rimangono.