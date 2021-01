UeD: le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari si spostano in tribunale

A UeD i litigi si fanno sempre più accaniti. Stavolta, però, pare che tra l’opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani finisca per le vie legali. È risaputo ormai: l’opinionista non riesce proprio a sopportare Gemma. Lo dimostrano le continue battutine che l’opinionista fa alla dama torinese, molte delle quali impietose e senza un minimo di tatto. Le due assolute protagoniste del programma sono purtroppo acerrime nemiche.

Gemma è assolutamente convinta che il motivo per cui non riesce a trovare l’amore nel dating show sono i continui attacchi dell’opinionista, che la insulta e la deride in ogni modo possibile. Appena qualche puntata fa Tina aveva addirittura preparato una sorpresa per Gemma: una statua di una mummia, il soprannome preferito dall’opinionista per descrivere la dama. Tina, dal canto suo, trova che Gemma sia infantile, e che alla sua età dovrebbe solo ritirarsi.

Le loro liti sono storiche, e delle volte sono arrivate anche alle mani, con veri e propri svenimenti in diretta. Tutti i colpi sono concessi, e niente è troppo per il cast del trono over. Insomma, quando le due sono in studio, il parterre del dating show di UeD, si trasforma in un palco di cabaret in cui tutto è possibile, anche le cose più impensabili.

Le puntate che stanno ora andando in onda sono registrate, e Gemma stava descrivendo i progetti per suo capodanno. La dama Torinese si è mostrata titubante: non sa se passerà il capodanno con il suo adorato cavaliere Maurizio Guerci. La Cipollari allora si altera, e inveisce contro la dama torinese, minacciando di portarla in tribunale: “Vado al commissariato più vicino per diffidare Gemma.

La denuncio per danni fisici e psicologici”. Tina sembra proprio convinta, e ribadisce l’intenzione di diffidare Gemma, tanto che Maria De Filippi è costretta ad intervenire. La padrona di casa interrompe ogni discussione con poche parole: “Basta, Gemma farà quel che ha voglia. Calmati”, placando l’ira di Tina.