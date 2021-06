La stagione di UeD è terminata e così come il format, anche tutti i protagonisti del cast si preparano a delle meritate vacanze. Tutti i volti che abbiamo seguito e amato durante la programmazione di quest’anno del dating show sono pronti per l’estate. Tronisti e pretendenti hanno rivelato i loro piani per la bella stagione, sulle pagine del magazine ufficiale del programma annunciando mete da sogno.

Giacomo Czerny e Martina Grado ancora non hanno programmato nulla né hanno idea di dove andare. Una cosa, però, e certa: la coppia hai intenzione di viaggiare insieme, possibilmente verso un posto caldo. Alessio Ceniccola e Samantha Curcio, invece, sembrano molto più organizzati e sanno già che quest’estate saranno a Sarpi. La prima meta dell’estate della coppia, è il paese d’origine della tronista, dopodiché i due andranno ad Ibiza con degli amici.

Eppure, i programmi di Samantha e Alessio non sembrano finiti qui. I due starebbero pensando anche ad un terzo viaggio, per stare un po’ da soli. Per quanto riguarda l’ultima coppia formata in questa edizione del trono classico, i programmi per l’estate restano ancora un punto interrogativo. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sembrano essere ancora molto indecisi, e stanno cercando la meta perfetta.

I protagonisti del Trono Over di UeD, invece, sono organizzatissimi e pronti per la bella stagione. Aldo Farella ha già pronte le valigie per una vacanza in compagnia dei suoi cugini, nella bellissima Santa Maria di Leuca. Subito dopo, a fine luglio, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani partirà per un’avventura sulle Dolomiti.

Il partenopeo Armando Incarnato, ha rivelato che salperà per un viaggio in barca lungo la costiera Amalfitana, oltre ovviamente a passare del tempo prezioso con sua figlia Michelle. Veniamo poi a Luca Cenerelli, che ha già progettato una vacanza itinerante tra la Sardegna e le isole Baleari. Infine, come non citare Nicola Vivarelli, che ha programmato di partire per la Puglia e poi visitare Napoli. L’ufficiale della Marina non sa ancora se farà questi viaggi in compagnia di Elisabetta.