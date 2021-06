Nicola Vivarelli è molto ricordato all’interno dello studio di UeD per via della sua frequentazione con Gemma Galgani, la dama Torinese con ben 40 anni più di lui. L’ufficiale della Marina, dopo aver interrotto la conoscenza con la Galgani, era rientrato nel parterre maschile del trono over per continuare la sua ricerca dell’amore. Di recente, a far mormorare i fan del dating show e le cronache rosa, era stato il ravvicinamento tra Sirius ed Eleonora Perrone.

La ragazza era scesa nello studio di Maria De Filippi proprio per corteggiare Nicola e lui, dal canto suo, aveva subito dimostrato un forte interesse nei confronti della pretendente. L’attrazione reciproca è stata tanta che, una volta spente le telecamere di UeD, i due hanno continuato a frequentarsi assiduamente. Il cavaliere ha deciso di rilasciare un’intervista al magazine ufficiale del dating show, raccontando la verità su quello che sta succedendo tra lui ed Eleonora.

Ecco cosa ha rivelato Vivarelli: “La nostra frequentazione è appena iniziata. Eleonora è scesa praticamente alla fine del programma, abbiamo trascorso prima poche ore a Roma e successivamente, dopo la fine di Uomini e Donne, l’ho raggiunta io a Novara“.

E poi: “Ci siamo divertiti, abbiamo passato un weekend piacevole. Siamo andate a cena fuori, abbiamo fatto passeggiate, visitato lo zoo e le ho presentato i miei amici. Per il momento siamo stati insieme poco, ma siamo stati bene. Vediamo quando verrà qui da me…”.

In sostanza, Sirius ci fa capire che è ancora molto presto per parlare di una storia tra lui ed Eleonora, e non sa se la loro potrebbe essere effettivamente una relazione seria: “Credo veramente troppo presto per pronunciarsi, parlo anche per lei. Per il momento ci frequentiamo, tempo e impegni permettendo”. Nessuna certezza, quindi, per il pubblico del dating show che aspetta trepidante di sapere se si può celebrare una nuova unione nello studio di UeD.