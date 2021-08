Gli anni passano, ma il centro dello studio di UeD è sempre per lei: Gemma Galgani. All’inizio di ogni nuova stagione la dama Torinese è capace di stupire il pubblico con qualche ardita novità. Recentemente, pare che la Galgani si sia appassionata ai ritocchini estetici e l’estate sembra essere diventata l’occasione per un appuntamento dal chirurgo.

In questo caso, Gemma ha deciso di fare il suo ingresso nel parterre femminile del trono over con un seno tutto nuovo. La notizia era stata anticipata dal settimanale Nuovo TV, che aveva rivelato la svolta che Gemma ha deciso di dare al suo corpo durante questa estate. Finora, si trattava solamente di voci, ma non esisteva ancora nessuna foto sul web, che testimoniasse questo grande cambiamento affrontato dalla dama di UeD.

Oggi, invece, è stato proprio il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, a condividere le prime immagini che rendono evidente la chirurgia a cui la Galgani si è sottoposta. Gli scatti sono condivisi proprio sul profilo Instagram del direttore della testata Nuovo Tv. Si tratta della copertina del nuovo numero della rivista. Dalle foto è evidente come Gemma, grazie a questo intervento, è riuscita ad aumentare il suo seno di qualche taglia.

Ovviamente, non tutti fans del format di Maria De Filippi sono entusiasti di questa scelta della dama del Tronto Over. Sono stati moltissimi, quelli che hanno criticato Gemma Galgani, che però sembra non curarsi dei detrattori e tirare dritto per il suo sentiero.

In questo caso, però, è stata la stessa Gemma ad ammettere di aver ceduto alla vanità. Così, con un seno nuovo di zecca, la celebre dama Torinese si appresta ad iniziare un nuovo percorso all’interno di UeD. Magari questa rivoluzione le porterà fortuna e in questa edizione riuscirà finalmente a trovare il cavaliere che cerca ormai da anni.