UeD: l’ennesima lite tra Gemma e Tina questa volta porta ad una rivelazione inedita

Se c’è qualcosa di assicurato nello studio di UeD sono le liti. Non passa puntata senza un aspro scontro tra qualcuno dei protagonisti. Stavolta, però, è successo qualcosa di più sorprendente. Tina Cipollari, oltre alle consuete discussioni, si è lasciata scappare anche delle rivelazioni del tutto inaspettate.

È successo tutto durante una discussione con Gemma Galgani, che recentemente ha ritrovato il sorriso, grazie al grande ritorno di Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli, che la corteggiava nella scorsa edizione. In questa circostanza viene fuori una storia inedita su Kikò Nalli (uno dei migliori parrucchieri al mondo), che racchiude nuovi dettagli sulla storia, purtroppo terminata, tra lui e Tina.

Quell’unione era iniziata proprio dallo studio di UeD. Tina e Gemma sono impegnate in un botta e risposta accanito. Il pubblico è ovviamente incollato allo schermo e Tina attacca fortemente la dama torinese. I toni sono molto accesi: “Non è vero che sono andata in televisione a cercare l’amore in tv. E’ vero che ho incontrato Kikò in questo studio. Lui non era venuto a corteggiare me ed io non ero sul trono a cercare l’amore. E’ stato un colpo di fulmine”.

Tina è su tutte le furie e rivela cosa è davvero successo: “Ci siamo innamorati, ma non ho fatto come lei. Uno mi è capitato, ci siamo sposati, con quell’uomo ho fatto tre figli e poi è finita, ma non sono stata qui dieci anni ad elemosinare un uomo. Quello che è nato tra me e il mio ex marito Kikò Nalli è nato mentre io ero seduta qua e lui al posto di Nicola. E’ stata una storia importante, un matrimonio durato quasi 18 anni, ma non ero venuta a cercare l’amore in tv”.

Insomma, la bionda opinionista del dating show ha molto da sottolineare. Gemma, a ben pensarci, è da quasi dieci anni una grande protagonista del dating show di Maria De Filippi. Ovviamente la dama non è mai riuscita a raggiungere il sogno di romanticismo. Il tempo della storia con Giorgio Manetti (a.k.a. il Gabbiano) è finito e l’ex cavaliere -dopo il suo abbandono alla tv- non ha risparmiato un colpo. Manetti ha persino puntato il dito contro Gemma Galgani in passato, dicendo che era nel programma solo per interpretare un ruolo.