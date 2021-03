UeD, Tina Cipollari e Gemma Galgani: lite furiosa nel parcheggio. Le telecamere riprendono tutto

Tina e Gemma Galgani litigano senza sosta. Urla e insulti sono volato tra la dama torinese e la bionda opinionista romana. Tra le due superstar di UeD non è mai nato un legame positivo. Tina Cipollari, per di più, continua a punzecchiare Gemma, spesso usando dei pupazzi di mummie proprio per mandare la Galgani su tutte le furie: “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero!” queste le parole di Gemma.

Tina Cipollari ha risposto prontamente al discorso di Gemma in un’intervista a UeD Magazine. A Tina viene chiesto dove, secondo lei, Gemma passerà la prossima Pasqua e la risposta è interessante e umoristica: “La prossima Pasqua la vedo ad Uomini e Donne semplicemente perché lei insiste, secondo me, nel volere giovanotti che non hanno più di trentacinque anni: è davvero impossibile immaginarla altrove”.

Quindi, Tina è tornata a parlare del momento in cui Gemma è caduta in studio. La torinese stava scendendo le scale al ritmo della sigla dell’ape Maia, ma si è distratta distratta ed è finita in ginocchio a terra. Fortunatamente, la Galgani non ne ha avuto conseguenze importanti, solo qualche graffio. Le parole della Cipollari sembrano incredibilmente mettere in luce le qualità della donna: “Paura? Ma figuriamoci…Lei sa cadere e rialzarsi sempre. Si sente una sedicenne, poi ha sette vite come i gatti”.

L’evento della scorsa puntata ha confermato queste parole austere: in una clip lanciata da Maria De Filippi, è stato confermato che la redazione aveva organizzato una cena per Gemma e Domenico. I due non sapevano che Tina stava osservando segretamente la scena. L’opinionista, ad un certo punto, ha perso la pazienza e ha interrotto la loro cena in modo impetuoso. Tina è convinta che Gemma stia recitando “buffonate”.

Qui è iniziata un’accesa discussione tra Cipollari e Galgani, che si è protratta nel parcheggio dello studio di UeD, tra urla e insulti. Una volta terminato il video, Tina ha voluto precisare su cosa era accaduto diversi anni prima col suo ex marito Kikò Nalli: “Non è che lui è venuto a corteggiare me, è stato un colpo di fulmine. Uno mi è capitato e l’ho sposato. Con quell’uomo ho avuto tre figli, poi è finita. Lei non è venuta a cercare l’amore, evidentemente è venuta a cercare altro”.