UeD: l’ex corteggiatore torna per il trono? Le parole del diretto interessato

UeD: un ex corteggiatore torna nel programma. Ecco cosa sta succedendo

La scorsa edizione del trono classico di UeD ha dato vita a molte coppie che, a stretto giro di posta dall’uscita dal programma, sono scoppiate. Solo due di loro sono sopravvissute alla bella stagione, tutti gli altri volti del dating show hanno deciso di prendere strade diverse. Tra le relazioni naufragate si conta, purtroppo, anche quella tra Samantha Curcio e Alessio Cenniccola.

La notizia della loro separazione è nata tra i fans del dating show come una voce che, però, col tempo si è fatta sempre più insistente. Con il passare dei giorni è diventato evidente che questi rumors fossero attendibili. A dare una forte conferma a tutti i fans di questa coppia nata all’interno di UeD sono state alcune foto un po’ particolari. Di lì a breve, è stata la stessa ex tronista ad annunciare la loro rottura tramite i social.

L’annuncio era arrivato sotto forma di un aspro e deluso sfogo. Dopo aver dato molto da chiacchierare a tutti quanti i telespettatori appassionati del dating show, i due ex volti del trono classico sono tornati al centro dell’attenzione. A destare la curiosità, di recente, sono stati dei post che i due hanno pubblicato sui loro profili social e, in particolare, su Instagram.

Samantha affidato ai social delle parole che indicano un forte momento di riflessione e di introspezione. Nessuna informazione circa le sue intenzioni per il futuro. Queste le parole della Curcio: “Voglio sentirmi libera di esprimere il mio pensiero: io amo qualsiasi forma d’arte, che quasi sempre va di pari passo con l’eleganza dell’animo. Amo le donne sensuali, e (…) non hanno bisogno di denudarsi o di ostentare la loro fisicità per dimostrarlo”.

Alessio, invece, è stato lungamente tartassato di domande da parte dei suoi followers più accaniti. Questo ha portato Alessio a decidere di sbilanciarsi maggiormente, rivelando qualcosa che ha acceso la curiosità di chi tifa per lui: “Partendo dal presupposto, non so se ci tornerò mai, dipende dalle situazioni, dipende da chi ci sta sul trono. L’esperienza da tronista anche sarebbe figa”.